



TVBS《食尚玩家》前進澳洲，主持人莎莎、永烈與來賓巴鈺，本週將前往世界第二大沙島─北斯特拉德布羅克島，來到沙島，不免俗要體驗一下刺激的滑沙，一行人浩浩蕩蕩地出發，竟在「前不巴村、後不著店」的荒郊野嶺，發生《食尚玩家》史無前例的「卡車」事件，輪胎深陷鬆軟沙地，無法動彈，莎莎立刻把車上所有男人趕去推車，只見永烈領著攝影師、企劃死命地推了40分鐘，車子卻始終卡得死死的，更慘的是，地處偏僻，手機完全沒訊號，永烈說：「到底我們這組是誰帶賽，怎麼這種事也會遇上？」雖然此次澳洲行遇到許多小插曲，但雪梨跨年煙火撫慰了所有人的心，莎莎還感動落淚，莎莎說：「煙火真的很美，我不知道到底是太感動，還是太累才哭的。」

《食尚玩家》首次「卡車」讓眾人崩潰，烈日高溫下推了40分鐘，車子依然不動如山，此時突然一輛車子從遠方駛來，車上走下來兩位澳洲帥哥，讓莎莎與巴鈺瞬間眼睛一亮，莎莎立刻上下打量一番，轉頭對巴鈺說：「他們，我可以！」巴鈺也說：「在這種孤立無援狀態，看到他們就好像看到英雄」兩位熱心的「英雄」不顧衣服會弄髒躺在沙地上查看輪胎，最後總算順利助《食尚玩家》團隊脫困，讓莎莎、巴鈺開心上前擁抱道謝，莎莎還搞笑地問：「你們單身嗎？」讓兩位帥哥笑得合不攏嘴。好不容易脫困，抵達滑沙地點，卻因為上午下過雨，沙地太潮濕活動取消，讓永烈、巴鈺掩不住一臉失望，莎莎苦中作樂地說：「滑不到沙，那我們就來滾沙，也一樣好玩啊!」

《食尚玩家》澳洲行的重頭戲就是雪梨跨年煙火，出發前，團隊做足了功課，只睡兩個小時的永烈帶帳篷排隊卡位；莎莎與巴鈺採買一天必須的食物與生活必需品後會合，等待近16個小時，終於看到絢爛又壯觀的雪梨跨年煙火，讓莎莎感動地熱淚盈眶，直呼：「真的好美喔！能來雪梨看煙火真的好值得。」看完煙火回到飯店已24小時沒闔眼的永烈說：「真的好累，但一生一定要衝一次，非常值得。」





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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』