與董事長樂團小豪異鄉情人節共度生日 安歆澐許願：「閃婚！」Wow!NEWS新聞網 (2017-02-15 19:16)
由僑委會主辦的「春節文化訪問團」日前抵達馬來西亞開唱，正巧董事長樂團吉他手小豪與安歆澐都是情人節生日，前一晚大夥提前幫他們倆慶生，只是當地因為風俗民情，華人喝酒很低調，所以兩人也低調過生日，安歆澐許願：「快快嫁掉，閃婚也行。」小豪則是希望找回遺失已久的公狗腰。
慶生會上自稱25歲的安歆澐，其實已36歲，單身3年多的安歆澐許下三個生日願望，希望今年發單曲、代表中華隊參加今年世錦賽得到冠軍，最希望就是把自己嫁出去。已到適婚年齡的安歆澐笑說，歲數無上下限，也不排斥姊弟戀，只是因為她身高175公分，希望對方可以讓她有小鳥依人的感覺，還要有一頭濃密頭髮，重要的是要愛她。
38歲的小豪曾是瀟灑筋肉男，雖然帥氣依舊，今年的願望除了董事長樂團新專輯可以順利完成，目前已投入運動健身的他，希望可以找回遺失已久的肌肉，重回筋肉男行列，當然他也希望可以遇到生命珍愛，可以共度一生到永久。董事長樂團貝斯手大鈞也祝福兩人：「在異鄉渡過沒有情人的情人節，有一群好朋友作伴也是很棒的。」
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