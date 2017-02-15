【在合掌老屋中喝咖啡，遺世仙境中的香甜美味】滔客 (2017-02-15 16:25)
Café Miran美卵 遺世仙境中的香甜美味
京都府大約正中央之處，有個叫美山町的小城鎮。合掌老屋、流水潺潺，是日本少數仍保留里山風情原貌的小鄉村，自然空靈。在山中的小咖啡廳歇歇腳，來杯香醇咖啡，度過宛如仙境般的午後時光。嚮往美山已久，終於在春天的某個早上，決定前往探訪。這天起了個大早，從京都車站先搭車前往西北邊的園部，再從園部換搭前往美山的巴士，前後大概花了2小時，才終於到達。雖然車程頗為耗時，但一到美山町一望無際的原始風情，立刻心曠神怡，不辭辛苦來此絕對是正確的選擇。
美山町是日本三大合掌集落之一。
日本人的鄉下，臺灣人的祕境
坐車時碰見幾個臺灣人問路，趕緊上前幫忙指引與翻譯，老婆婆見我會說中日文，笑著問我哪兒來，還很好奇表示：「你們為什麼會想去那裡呢？不就是個鄉下地方嗎？」我笑著回答：「臺灣人很喜歡來日本，尤其喜歡前往祕境一遊。」她才彷彿略能體會般點頭微笑。
美山這個離京都最近，又被稱為三大合掌村的小鎮，這裡確實就像是縮小版的白川鄉合掌村。巴士亭也是木造老房，茅草老屋更個個超過百年，看多了春夏秋冬因此以更自在的姿態在稻田中散發寧靜的風韻。日本小鄉村除了寧靜，街道更乾淨得教人不可思議，庭園的花草樹木也都彷彿精心設計般，總能輕易謀殺不少底片。這天也剛好碰到一群日本攝影愛好者，不停尋找最適合拍照的角度。由於位置較高的關係，此時京都市區大部分的櫻花已近尾聲，美山町卻正在盛開中，伴隨田野景觀宛如美麗畫作，果然地如其名優美。
Café Miran位於知井地區較後方的茅草小舍中。
在地食材，吃得出簡單美味
知井地區可說是美山最大的集落所在，一路從公路旁慢慢往上逛，雖然不算很大，但因為太像仙境，我每走幾步就停下來拍照，花了好一段時間才走到位於較後方的一間人氣咖啡小店Café Miran。
從玻璃拉門往外看，美山的悠閒有了另一種風味。
店內座位數不多，僅能容納十幾人。
Café Miran其實取自日文「美卵」的發音，代表的是美麗的雞蛋。因為這裡選用當地中野養雞場的雞蛋來製作各式食材，不但販賣新鮮雞蛋，本身也是咖啡廳。
小小店面位子很少，僅能容納十幾人，還好這天非假日人潮不多，我才順利進入。內部櫃子上擺放些許當地藝術家手工製作的雜貨、玻璃製品、陶瓷器皿、明信片等小物，從小物美學就營造出美山町的悠然自得。
這裡的招牌自然是雞蛋製品，除了清甜水煮蛋，甜點更是不容錯過。我點了人氣的布丁搭配黑咖啡，由於山上天氣已涼，這天衣服又穿得很少，另一個以牛乳製成的雪酪冰淇淋就不敢嘗試了。
中野養雞場的雞蛋飽滿潤澤。
以在地好雞蛋製作的布丁。
食材只要好，東西就非常好吃，布丁綿密的口感香醇濃郁，單純的美味更能體會身在里山的幸福感。望著玻璃格子拉門外的合掌屋舍，頓時湧上一股充滿想要住下來的慾望，只可惜這天美山民宿早已預約全滿，只能留待下次彌補遺憾。
午茶雖然簡單，滋味卻怡然淡雅。吃完後我租了腳踏車，繼續往美山更深處探尋，大部分店家雖然沒開，除了看到幾輛汽車，沒什麼人潮，意外在某個溪邊小徑上發現一排櫻花隧道。此時只有我一個人迎風呼嘯而過，櫻花在微風吹拂下繽紛灑落身上，這美麗櫻花雨相伴的午後由我一人獨享，浪漫且夢幻，美山這片寧靜風采，很難教人不深深愛上
店內也有美山當地藝術家製作的手工雜貨。
美山櫻花盛開的浪漫景色。
Café Miran美卵
地址：京都府南丹市美山町北上牧42番地
營業時間：10：00～17：00；星期三休
本文摘自《大人的關西私旅》一書，由時報出版授權提供
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