香港藝人鄭秀文（右）與演員張孝全（左）15日晚間在台北出席電影「合約男女」首映，現場安排猛男邊跳舞邊脫衣，重現張孝全片中橋段，鄭秀文笑認看張孝全跳時不害羞，看得很開心。中央社記者王靖怡攝 106年2月15日