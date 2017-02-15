張孝全邊跳邊脫 鄭秀文不害羞好樂中央社 (2017-02-15 21:10)
香港藝人鄭秀文（右）與演員張孝全（左）15日晚間在台北出席電影「合約男女」首映，現場安排猛男邊跳舞邊脫衣，重現張孝全片中橋段，鄭秀文笑認看張孝全跳時不害羞，看得很開心。中央社記者王靖怡攝 106年2月15日
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