陶晶瑩首錄節目女人234（1）中央社 (2017-02-15 21:10)
藝人陶晶瑩（圖）主持新節目「女人234」，15日首集開錄，好友蔡康永、陸元琪當嘉賓，陸元琪去年與音樂製作人袁惟仁離婚，身為雙方好友的陶晶瑩笑喊支持姊妹優先。中央社實習記者陳渝涵攝 106年2月15日
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