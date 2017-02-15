美國國防部長馬提斯(James Mattis)今天(15日)表示，北大西洋公約組織(NATO)軍事聯盟是美國和歐洲關係的核心，而且對美國很重要。

馬提斯在布魯塞爾(Brussels)出席北約國防部長會議之前表示，對美國、對所有泛大西洋共同體而言，北約聯盟依然是根本的基礎。

馬提斯表示，如同美國總統川普所說，他強烈支持北約。此外，馬提斯也敦促歐洲盟邦，增加軍事支出。

川普在上台前曾經批評北約是個過時的組織，而且他就任後會要求北約成員國，為他們的國防支付更多金錢。