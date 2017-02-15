教育局家庭教育中心誠邀全國漆戰好手來高雄免費挑戰親子組，有108組親子免費報名哦~



(中央社訊息服務20170215 18:35:36)高雄市政府教育局家庭教育中心、社會教育館及高雄市漆彈推廣協會共同主辦之「2017校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」，2月17日起至3月10日受理報名，首戰將於3月25日震撼登場。今日假高雄市政府鳳山行政中心中庭辦理記者會，教育局范巽綠局長、游淑惠主任秘書、家教中心沈素甜主任、社教館沈坤佑館長到場竭誠歡迎大家齊聚高雄玩漆彈，切磋戰術。



教育局家庭教育中心沈素甜主任強調，由於「滑時代」的現象影響著家庭以及人際間的互動關係，親子如何學習暫時放下3C產品，避免過度使用及沈溺於網路世界，進而促進親子同樂及一起動一動，遂與社教館首度共同策劃親子組賽程，免收報名費，預計有108對親子共襄盛舉，再由3對親子共6人組成一隊，計有36支隊伍互別苗頭戰鬥對抗，屆時將可在漆彈場看到父子上陣、母女同場激戰的精彩畫面。親子組的「子」須12歲以上小六、國中、高中生，想要全家一起動一動的家庭千萬不能錯過哦！



這項創舉可讓青少年朋友及第一次體驗漆彈活動的家長們，能夠打得盡興、玩得過癮。同時也讓青少年家長親身體驗孩子們所愛的活動，兼具全家同樂及一起動一動的意義。在活動中親子必須共同戰術討論與心得分享，在過程中培養彼此合作對戰的默契，促進親子互動與家庭和諧目的。



初賽採每3隊為一循環組，每隊至少可打2場，各循環組再取一隊晉級，晉級後採單淘汰制，選手比賽用的漆彈及槍枝全由大會提供，以維公平性。勝利的前6名親子組可獲頒教育局獎狀及獎金鼓勵，第一名獎金6000元、第二名5100元、 第三名4200元、第四名3000元、第五名2100元、第六名1200元。



有興趣者請至高雄市社教館（高雄市小港區81255學府路115號）辦理報名，活動簡章及報名表可至該館網站最新消息下載，網址http://www.kmseh.gov.tw，若對活動有任何疑問請電洽（07）8034473轉206、299研究推廣組。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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