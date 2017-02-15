大武警分局雙姝警真心陪伴、獨居爺爺奶奶備感溫馨！



(中央社訊息服務20170215 18:26:23)台東縣警察局大武分局太麻里分駐所警員張秀雯、賴冠伶，常利用家戶訪查勤務或勤餘時間至轄區內關懷社區獨居的長者，遇用餐時間時也常會帶餐點陪爺爺奶奶一起用餐及散步，而這些爺爺奶奶臉上所充滿的笑容，最讓張等2員覺得最有意義及覺得滿足的一件事情，而這樣主動關懷年長者的的小舉動，無不讓老人家倍感溫馨。



張秀雯表示，因其轄區居民多為務農的工作，年輕人多外出至外縣市謀職，僅有連續假期或是有放假時才會返鄉，所以幾乎都獨留父母在家，大武分局太麻里分駐所警員張秀雯、賴冠伶發現這樣的狀況，所以會找時間去陪伴關懷這些老人家，關心家中有無缺少生活必需品，這樣的舉動也讓爺爺奶奶家的家屬覺得很感恩，感謝女警的貼心付出，女警主動關懷年長者也展現了員警親民愛民、溫暖民眾的一面。



愛心雙姝警張秀雯、賴冠伶說，從警最大的快樂是有能力可以去做付出和服務民眾，其實很多時候老人家需要的不是很多物質上的享受而是陪伴，都是來自外地來到台東這片土地服務的我們，看到這些老人家就像看到自己的爺爺奶奶一樣親切，一句在平常不過的問候和舉動，卻如次貼近並溫暖爺爺奶奶的心。



訊息來源：台東縣政府



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