林口5萬噸配水池啟用 供水更穩定中央社 (2017-02-15 20:51)
新北市長朱立倫（右4）15日參加林口區5萬噸配水池，啟用典禮。未來可大幅縮短停水後復水時間，改善供水品質。（新北市府水利局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月15日
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