傳酒店妹入國民黨 吳敦義：我從未聽聞中央社 (2017-02-15 20:51)
前副總統吳敦義15日被問及，外傳有國民黨黨主席參選人的支持者招攬酒店妹入黨，對此他僅簡短表示，「我從未聽聞」。中央社記者李晉緯攝 106年2月15日
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