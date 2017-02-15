跟蛋黃哥一起發懶 長榮航空彩繪機飛宿霧中央社 (2017-02-15 20:51)
到宿霧度假就是要懶懶的，長榮航空15日宣布，蛋黃哥彩繪機－慵懶機將增飛台北宿霧航線，機場還提供不同的蛋黃哥服務用品。中央社記者陳葦庭傳真 106年2月15日
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