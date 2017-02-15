騎士擦撞輕軌中央社 (2017-02-15 20:51)
又見騎士未禮讓輕軌列車。1名騎機車男子15日騎機車擦撞輕軌，造成列車第3節落漆，高捷說不排除向肇事者求償。（高捷提供）中央社記者王淑芬傳真 106年2月15日
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上一則：天然氣無人駐守 業者：遠端監控
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