週刊報導，欣隆天然氣公司設在八堵的供管中心原本有派員駐守，近來入夜卻唱空城，萬一發生異常，恐引發重大傷亡，該公司工務經理彭冠彰（圖）15日表示，24小時派員遠端監控，安全絕對無虞。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年2月15日