天然氣無人駐守 業者：遠端監控中央社 (2017-02-15 20:50)
週刊報導，欣隆天然氣公司設在八堵的供管中心原本有派員駐守，近來入夜卻唱空城，萬一發生異常，恐引發重大傷亡，該公司工務經理彭冠彰（圖）15日表示，24小時派員遠端監控，安全絕對無虞。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年2月15日
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