高市凍存3千雞確染禽流感中央社 (2017-02-15 20:50)
高雄市在13日接獲湖內區禽類屠宰場通報，來自雲林的3000多隻雞，於屠宰前出現雞群大量死亡；雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位都呈現明顯潮紅現象，經檢測結果確認禽流感，動保處要求速送化製。（動保處提供）中央社記者王淑芬傳真 106年2月15日
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