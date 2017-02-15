高雄市在13日接獲湖內區禽類屠宰場通報，來自雲林的3000多隻雞，於屠宰前出現雞群大量死亡；雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位都呈現明顯潮紅現象，經檢測結果確認禽流感，動保處要求速送化製。（動保處提供）中央社記者王淑芬傳真 106年2月15日