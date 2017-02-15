陳建仁出席募款餐會活動（1）中央社 (2017-02-15 20:50)
副總統陳建仁15日在台北出席「用臺灣的名行入國際」募款餐會，推崇與會民眾對台灣民主的貢獻。中央社記者王飛華攝 106年2月15日
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