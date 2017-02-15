信義房屋全2017全民社造起跑中央社 (2017-02-15 20:50)
信義房屋推動全民社造13年，已嘉惠1739個社區，今年徵件再度起跑。信義房屋董事長周俊吉(後排正中)認為小朋友愈早參與全民社造活動，未來就愈關心社區。
中央社記者韋樞攝 106年2月15日
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