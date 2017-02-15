華航最大筆窄體客機採購案復活 6月定案中央社 (2017-02-15 20:28)
（中央社台北15日電）中華航空2015年1月曾對外宣稱要採購50架窄體客機，但後來暫停。華航董事長何煖軒今天接受媒體訪問時證實，因應未來集團需求，窄體客機採購案已重新評估，6月就會定案。
華航2015年宣布50架窄體客機購機計畫時，波音737 MAX與空中巴士A320 NEO都列入考慮，新機除華航機隊汰舊換新外，還包括子公司華信航空與台灣虎航的需求。
兩年前，外界曾估算50架窄體客機金額約新台幣1000億元。
何煖軒說，架數可能會調整，但不願透露是增加還是減少，只表示6月底前一定會決定。
根據華航內部規劃，將在波音737 MAX與空中巴士A320 NEO中挑選一款，取代目前的波音737-800。
何煖軒也證實，華信航空將引進更符經濟效益的小飛機，成立第2個機隊，經營國內航線，現有ERJ噴射客機則飛國際及兩岸航線。1060215
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