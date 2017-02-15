陌陌3月7日發佈2016財年第四季度及全年財報北京新浪網 (2017-02-15 20:30)
新浪科技訊 日期:2月15日消息，陌陌(Nasdaq:MOMO)今日宣布，將於美國東部時間3月7日美股開盤前(日期:3月7日晚)發佈未經審計的2016財年第四季度及全年財報。
財報發佈后，陌陌管理團隊將於美國東部時間3月7日上午8點(日期:3月7日晚上9點)召開電話會議，解答分析師提問。投資者可在會議開始前15分鐘撥打以下電話收聽：
國際：+65 6713 5090
美國(免費)：+1 866 519 4004
中國香港(免費)： 800-906601
中國大陸：4006-208038
密碼：Momo
電話會議結束后，直至美國東部時間2017年3月14日，投資者還可以撥打以下電話收聽會議錄音：
國際: +61-2-8199 0299
美國(免費)：+1 855 452 5696
密碼：73346420
此外，陌陌網站投資者關係頻道http://ir.immomo.com將對電話會議進行直播並提供錄音。(李明)
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