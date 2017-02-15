新浪科技訊 日期:2月15日消息，陌陌(Nasdaq:MOMO)今日宣布，將於美國東部時間3月7日美股開盤前(日期:3月7日晚)發佈未經審計的2016財年第四季度及全年財報。

財報發佈后，陌陌管理團隊將於美國東部時間3月7日上午8點(日期:3月7日晚上9點)召開電話會議，解答分析師提問。投資者可在會議開始前15分鐘撥打以下電話收聽：

國際：+65 6713 5090

美國(免費)：+1 866 519 4004

中國香港(免費)： 800-906601

中國大陸：4006-208038

密碼：Momo

電話會議結束后，直至美國東部時間2017年3月14日，投資者還可以撥打以下電話收聽會議錄音：

國際: +61-2-8199 0299

美國(免費)：+1 855 452 5696

密碼：73346420

此外，陌陌網站投資者關係頻道http://ir.immomo.com將對電話會議進行直播並提供錄音。(李明)