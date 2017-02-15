▲鄭秀文看到猛男貼近，笑的超興奮。（記者林柏年攝，2017.02.15）

鄭秀文和張孝全今(15日)出席新片《合約男女》台北首映會，重現電影中張孝全大跳脫衣舞片段，現場二位猛男戴著面具，脫掉一件件衣服，還熱舞不斷，把鄭秀文搞得超興奮，甚至脫口而出：胸部好漲。

粉絲不要嚇一大跳，其實鄭秀文是指猛男的胸部又漲又大啦，現場她一看到二位猛男就興奮到瞪大眼睛，笑到嘴巴合不起來，不僅貼近只穿內褲的舞男們，還刻意在他們臉上畫鬍子，整張臉更是漲得超紅，雖然口中直說「不好意思！不敢看！」但早就默默接近猛男，甚至脫口說自己比較喜歡胸部比較漲的那一位，惹得現場哈哈大笑。

▲▼鄭秀文和張孝全不僅小舞一段，還大飽眼福看猛男熱舞。(記者林柏年攝，2017.02.15)

為此，張孝全也不落人後，馬上脫下外套，甩衣重演自己片中熱舞的橋段。貼心的他在首映會前，還特地買了鹹酥雞和鹹酥炸魚給鄭秀文吃，並透露二人都愛吃炸的東西，鄭秀文更強調自己平常完全不忌口，什麼都吃，這次來台灣除了宣傳之外，也預約了要吃她最愛的麻辣鍋。

鄭秀文也提到，演了《合約男女》之後，已經不會排斥生小孩，只是目前她和許志安還沒有生子計畫。