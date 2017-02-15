經典賽韓國隊在沖繩展開移地訓練，19日將與讀賣巨人進行首場熱身賽(緯來、ELTA轉播)，將由斗山熊左投張元準掛帥先發，22日對橫濱DeNA，由KIA老虎隊梁玹種應戰，目前已決定取消21日對LG二軍的比賽。

韓國隊之前跟橫濱隊要求希望投手都用洋投，橫濱隊也承諾會全力配合。

韓國隊今年投手調整較慢，左投車雨燦也有可能跟李帶溵爭取先發位置，總教練金寅植認為要17日練投後才決定人選。



