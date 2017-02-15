文／MOOK景點家整理報導



機場捷運開放試乘進入第二階段，2月16日(四)起上午8時至下午4時開放個人自由試乘，可是免費體驗至3月1日，除了多個景點方便抵達如A2三重站出站直接到幸福水漾公園，A9林口站走路5分鐘可到林口三井Outlet。

機場捷運開放試乘進入第二階段，2月16日(四)起上午8時至下午4時開放個人自由試乘 (圖片來源／桃園捷運)

【Info】

免費自由試乘期間請按照規定：

試乘時間：08:00~16:00

1.現場排隊

2.領取號碼牌入站

3.蓋戳章自由進出



免費試乘期間全線車站均可進出，直普列車均可搭乘(紫色列車為直達車)；正式售票營運後，在票價方面也有30天、60天、90天的定期票優惠，最高有六折優惠！



機捷六大必玩景點 元宵前免費試乘

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