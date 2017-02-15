業者：景點無休息室 國家帶頭虐待司機中央社 (2017-02-15 20:11)
（中央社記者陳葦庭台北15日電）蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車翻覆釀33死，有業者表示，景點沒有設置休息室供司機休息，「國家帶頭虐待司機，有什麼資格指責司機沒充分休息？」
5號國道13日晚間發生遊覽車翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷，遊覽車司機女兒控父親過勞引發社會關注。
中華民國遊覽車公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，政府應該關注駕駛到風景區有沒有好好休息，明明知道駕駛很辛苦，但無論是武陵農場或是故宮博物院，「都沒有休息室提供給司機」。
他進一步說，司機待命時不能發動引擎，只能在車上休息，但夏天像烤箱，冬天冷冰冰，「國家帶頭虐待司機，有什麼資格指責司機沒有充分休息？」
魯孝亞也表示，靠行制度本身並沒有問題，還是一樣要保險、接受稽查等管理，呼籲政府應著重改善司機工作環境。1060215
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