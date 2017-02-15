早出晚歸衝武陵 業者：一日遊太趕中央社 (2017-02-15 20:01)
（中央社記者陳葦庭台北15日電）蝶戀花旅行社13日發生遊覽車翻覆意外，行程被質疑太操，業者私下透露，1天衝武陵確實太趕，但2天成本恐翻倍漲，許多消費者不願買單。
蝶戀花旅行社13日發生遊覽車翻覆意外，造成33人死亡，11人傷，清晨5時就出門，深夜才回家的行程也遭質疑太趕，對此，台北市旅行商業同業公會理事長吳志健表示，這是常態季節性商品，其他旅行社也有類似行程。
不願具名的旅行業者私下透露，1天衝武陵真的很趕，但若是改成2天的行程，價錢可能又會翻倍漲，因為在花季期間，旅行社不見得可以訂到房間，就算真的可以拿到房間，每晚住宿價格也高，都會反映在團費上。
他分析，大環境不景氣，消費者都在砍價追求高CP值，但是一分錢一分貨，旅遊不是民生必需品，真的省了幾百、幾千元，可能付出更高代價。
這位業者直言，這是結構性問題，價格不能漲，又怕生存不下去，只好想辦法降低成本，不良業者確實該汰除，但大眾在批評業者黑心、駕駛過勞的問題時，應該想想到底是造就不良業者有生存空間。1060215
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