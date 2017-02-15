高市凍存3千雞確染禽流感 送化製處理中央社 (2017-02-15 19:58)
（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市湖內區屠宰場在13日傳出疑似禽流感的雞隻，今天經農委會回覆確認為H5陽性禽流感，市府動保處長徐榮彬說已令業者將凍存的雞隻送化製場處理。
高雄市是在13日接獲湖內區禽類屠宰場通報有3033雞隻來自雲林縣東勢鄉家禽牧場待宰雞隻，於屠宰前出現雞群大量死亡；雞隻腳脛、腳掌、胸部及大腿內側等體表部位都呈現明顯潮紅現象，經判定疑似感染禽流感病毒，動保處要求業者凍存雞隻等候檢測結果。
動保處在下午接獲檢測回覆，確認送驗檢體呈H5陽性，徐榮彬說，在第一時間就要求業者將所有凍存雞隻立即運往化製場處理，不得延誤。
動保處同時要求屠宰線停宰24小時，並進行全面消毒，周邊環境的消毒也要確實徹底。1060215
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
稻鴨 米餅 原味．babygo 稻鴨 米餅．Dr.Rice 稻鴨 米餅．旺仔米餅．龜田 米餅．旺仔雞肉蔬菜米餅．Dr. Rice 稻鴨 米餅．Organix 米餅．美好人生稻鴨米餅．旺旺起司米餅．美好人生 稻鴨米餅．旺旺 米餅．Dr. Rice 米餅．米大師 米餅．旺旺 起司 米餅．稻鴨米餅 胡椒．起司米餅．稻鴨 米餅．稻鴨米餅．美好人生 稻鴨 米餅 小包．旺仔米餅綜合包．旺仔 米餅．美好人生 稻鴨 米餅．稻鴨米餅 黑胡椒．幼兒米餅．米餅．Dr.Rice 米餅．旺旺 起司米餅
- ASUS華碩 PRIME H270-PRO 主機板
- 領券再折1750 | Mitsubishi | 三菱 日本原裝 525L變頻五門
- Pujadas 西班牙1921系列-輕鑄鐵平底鍋 30cm
- 奶油獅 正版授權100%精梳純棉馬來西亞乳膠嬰兒床墊(小)+工
- HOME MALL-特洛依-3X6尺木心板三抽衣櫃(梧桐色)
- HOME MALL-羅伊浮雕3X6尺木心板二抽衣櫃(梧桐色)
- BALMUDA AirEngine 空氣清淨機 (白 x 灰) 日本設計 公司貨
- 【GOG高哥】高哥01595男增高皮鞋秋季單鞋正裝內增高10釐米
- 【LORIMODA】素面高統靴低跟真皮防滑厚底 ELOISE.1(黑色)
- HOYACASA你好色彩 加大四件式短毛絨兩用被床包組
本報透視集--改革失敗敲喪鐘【中央網路報】
年金改革/曾榮祥批政府：勞工五一定上街頭【中央網路報】
國防部說明後備軍人召集查詢系統【中央社】
藍議員質疑國中性平教材不當 中市府:馬時期審查通過【中廣新聞網】
美陸戰隊駐守AIT 鋪陳多年開花結果【NOWnews今日新聞】