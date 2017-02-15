作為一個遊戲開發者，尤其是在美國，一年能掙多少錢呢?美國娛樂軟體協會（ESA）下面這份報告將你為揭開答案。

ESA的這份報告叫「21世紀的電子遊戲：2017報告」，公佈了大量數據，包括美國遊戲開發者平均年薪，電子遊戲為美國經濟的貢獻等。

據ESA報導，2015年美國遊戲開發者平均年薪（包括工資，養老金、保險和政府補貼）大約在9.7萬美元。美國加州地區是遊戲開發重地，平均年薪更高一些，達11.3萬美元。不知道中國地區，遊戲開發者平均年薪能有多少呢？

ESA表示這個數據是從7個遊戲職業中平均得出的，這7個遊戲職業是美工，程序員，遊戲設計，聲音，生產，質量保證，和商業與法律。

ESA還公開了其他遊戲行業數據，包括在哥倫比亞特區和50個州中有2322個遊戲開發者「地點」，44個州中有526個發行商地點。另外全美有65678人從事電子遊戲行業。

至於電子遊戲給美國經濟帶來的貢獻，ESA估計2015年電子遊戲為美國GPD貢獻了117億美元。

（來源：3DM）