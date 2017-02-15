外媒ESA報導：美國遊戲開發者年均收入約為9.7萬美元北京新浪網 (2017-02-15 20:03)
作為一個遊戲開發者，尤其是在美國，一年能掙多少錢呢?美國娛樂軟體協會（ESA）下面這份報告將你為揭開答案。
ESA的這份報告叫「21世紀的電子遊戲：2017報告」，公佈了大量數據，包括美國遊戲開發者平均年薪，電子遊戲為美國經濟的貢獻等。
據ESA報導，2015年美國遊戲開發者平均年薪（包括工資，養老金、保險和政府補貼）大約在9.7萬美元。美國加州地區是遊戲開發重地，平均年薪更高一些，達11.3萬美元。不知道中國地區，遊戲開發者平均年薪能有多少呢？
ESA表示這個數據是從7個遊戲職業中平均得出的，這7個遊戲職業是美工，程序員，遊戲設計，聲音，生產，質量保證，和商業與法律。
ESA還公開了其他遊戲行業數據，包括在哥倫比亞特區和50個州中有2322個遊戲開發者「地點」，44個州中有526個發行商地點。另外全美有65678人從事電子遊戲行業。
至於電子遊戲給美國經濟帶來的貢獻，ESA估計2015年電子遊戲為美國GPD貢獻了117億美元。
（來源：3DM）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
iPhone 8續航重大突破 使用兩天不是夢【北京新浪網】
《精靈寶可夢GO》即將推出交換以及實時對戰功能【北京新浪網】
YOUTUBE第一遊戲網紅被封殺 涉嫌種族歧視【北京新浪網】
前任天堂製作人:[火紋]手游設計及盈利分析【北京新浪網】
地球目前最深海溝發現嚴重污染:人類污染已達"最偏遠角落"【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》