（中央社記者陳葦庭台北15日電）到宿霧度假就是要懶懶的，長榮航空今天宣布，蛋黃哥彩繪機－慵懶機將增飛台北宿霧航線，機場還提供不同的蛋黃哥服務用品。



長榮航空與三麗鷗共同推出的「蛋黃哥彩繪機－慵懶機」去年11月飛航桃園－東京航線後，引起廣大迴響，為了讓可愛的蛋黃哥陪伴更多旅客，長榮今天宣布，增飛桃園－宿霧航線。



長榮航空表示，宿霧擁有豐富的天然資源，包括浮潛天堂資生堂島、薄荷島巧克力山地景等，都是歐美遊客心中的渡假聖地，悠閒的渡假氣息和蛋黃哥慵懶的個性不謀而合，讓美好的假期更增添幾分趣味。



蛋黃哥彩繪機不只擁有外裝鮮豔、活潑的塗裝，機艙內也處處可見蛋黃哥慵懶的身影，從頭墊紙、抱枕、餐具、撲克牌、兒童餐盒等多達30項服務用品，皆以蛋黃哥圖騰設計，成為許多大朋友、小朋友的最愛。



長榮航空台北宿霧每天飛航，上午7時10分從桃園機場起飛，宿霧當地時間10時10分抵達，11時10分從宿霧返航，下午2時5分抵達桃園機場。



長榮航空與三麗鷗合作，陸續推出Hello Kitty彩繪機、蛋黃哥彩繪機，曾於2016年入選英國「每日郵報」「全球八大最驚艷彩繪機」與美國旅遊雜誌Global Traveler卓越原創服務(Outstanding Customized Service)。1060215