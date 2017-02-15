

鼓鼓首張個人全創作專輯《MAKE IT REAL 鼓鼓可以唷》，甫發行首張個人全創作專輯，就登上博客來銷售週榜冠軍，鼓鼓趁勝追擊，開啟了全台近距離簽唱會，雖然單人出擊細節絲毫不馬虎，舞蹈部分下重本斥資百萬，請到Battle界世界級數一數二的舞蹈名師Lando Wilkins編舞，為的就是將「全能型魔電新聲」的鼓鼓完美呈現。



宣傳期的尾聲走到了台灣的內地南投，正逢今年冬天最強的寒流來襲，但鼓迷們不畏低溫，竟然凌晨就開始排隊！讓南投家樂福的工作人員非常驚訝，活動時間還沒到整個廣場塞滿了歌迷，路過的民眾著實好奇到底是什麼要的人物將要蒞臨南投！？



鼓鼓一上台，立馬帶來了『可以唷』熱歌勁舞炒熱現場氣氛，任何寒流都抵擋不住偶像的魅力！鼓鼓也跟大家分享自己從一個素人到練團、加入MP、甚至到獨立發片的心情，他表示一切都很不可思議，也沒想到自己可以走到這一步，笑說真的是個『奇蹟』！並且也用自己的經歷來鼓勵台下的粉絲，期許他們只要朝著自己的目標邁進，沒有什麼事情是不可能的喔！第一次到南投辦簽唱會的鼓鼓，超大方的再加碼『為愛而愛』、『不會愛就別愛』、『嗯哼』三首歌曲，台上台下大合唱，根本就像是為了隔天的演唱會暖身，而台下歌迷更有場場都報到的熟面孔，更有兩位遠從日本而來的歌迷，鼓鼓魅力連櫻花妹也招架不住！



漫長的簽名活動進行時，主持人發現隊伍中有三位粉絲時不時跟著音樂舞動，三人儼然就像是個小舞團，一問之下才發現她們花了四天練習『嗯哼』的舞蹈，埋頭簽名的鼓鼓聽到後，馬上邀請三位粉絲上台表演，鼓鼓在一旁演唱，三位粉絲就像是舞群般表現落落大方，甚至還變換隊形！流暢地跳完整首歌曲，專業程度破表！也為當天的簽唱會做了完美的句點。雖然宣傳期快要結束，但鼓鼓表示會持續的創作，讓更多粉絲看見擁有無限可能的鼓鼓！



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（Hit Fm聯播網 台中報導）