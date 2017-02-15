許多《守望先鋒》的玩家都肯定想要一款《守望先鋒》的手辦，而這一願望已經實現了。Good Smile公司今天宣布，將製作一整個系列的黏土角色手辦，首發亮相的是獵空。

這款黏土售價僅為50美元，8月出貨。這個系列的官方名稱為「黏土獵空：經典皮膚版」，所以未來幾年準備好錢包吧，恐怕每個皮膚都會出一版。

（來源：3DM）