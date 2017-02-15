滅霸作為漫威彩蛋王，除了在《銀河護衛隊》中的鏡頭稍微多了些，其他幾部MCU電影裡都是匆匆一閃而過，到底這位擁有超強實力的壓軸反派要有怎樣的一番作為才能不辜負影迷對它的一番期待呢？《復讎者聯盟3：無限戰爭》的編劇Stephen McFeely終於透露了一些關於滅霸和他陰謀的一些消息。

一樣是從《奇異博士》藍光版中流出的內容，Stephen McFeely就影迷十分關心的，到底滅霸要做些什麼一問進行了解答。滅霸的目標是以他的角度來重新平衡整個宇宙，於是當他發現無限寶石能夠幫助達到這個目的時，他就開始收集它了。

在漫畫中，滅霸對「死亡」（Mistress Death，反派角色）的痴迷，為了贏得她的關注，在1991年推出的《無限手套》中摧毀了整個漫威宇宙的一半。目前的MCU中還沒有「死亡」這個角色，滅霸在MCU里是為了調整平衡才不斷出手，這代表著什麼呢？在他眼裡宇宙是不平衡的，又是誰導致了這種不平衡，他的目的是為了重啟MCU？

不過在真正對上滅霸之前，超級英雄們最重要的還是重新團結在一起，如何解決內戰帶來的惡劣結果才是首要任務。