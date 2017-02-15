（中央社記者卞金峰桃園15日電）機場捷運明天提供市區預辦登機服務，關務署台北關將派員進駐機場捷運A1車站並設置海關服務櫃檯，提供出境旅客所攜帶物品申報通關服務。



台北關指出，1、暫准通關及保稅產品。2、外幣登記。3、瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約產製品。4、前往國外展覽之國產品；其中第1項物品應以託運方式辦理。



台北關說，另為便於外籍旅客辦理退稅，財政部委託中華電信公司於海關服務櫃檯旁設有退稅櫃檯及自動退稅機具（Kiosk），受理含稅消費金額新台幣2萬4000元以下之小額退稅。



台北關表示，配合機場捷運試營運及正式營運期間，海關辦理出境申報業務的服務時間，為2月16日至3月1日（試營運）早上8時至下午4時。另外，106年3月2日起（正式營運）早上6時至晚上9時30分。1060215