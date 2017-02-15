世界觀更龐大！《阿凡達2》男主透露將會讓人前所未見北京新浪網 (2017-02-15 19:41)
就在半個月前，卡神在接受採訪時表示《阿凡達》續集將於今年8月正式開拍，並且《阿凡達5》的劇本也已完成，《阿凡達2》極有可能面臨延期。
日前，《阿凡達》的男主演薩姆·沃辛頓在紐約宣傳新片《小屋》接受媒體採訪時保證：《阿凡達2》將有大家前所未見的東西出現，而且續集將聚焦於潘多拉家族。他還表示，詹姆斯·卡梅隆計劃是在今年暑期背靠背地拍攝四部續集，並且他需要時間來打磨劇本，讓劇本更加完美。沃辛頓打趣道無論何時導演讓他跳，他都會跳。他目前已經看完了所有劇本，覺得劇本非常棒。故事將發生在第一部的八年以後，他已經在潘多拉星球上組建了自己的家族。
沃辛頓還說續集的世界觀會更加龐大，講的更多是家族的故事，雖然傑克已經在此生活了一段時間，但是潘多拉星球對於他來說，未知的東西還有待探索。
此前，詹姆斯·卡梅隆也說過續集更像是一個獨立故事，會營造出一個更完整的宇宙觀，但是夏天開拍，明年年底上映，怎麼看都不像是卡梅隆的性格，不管怎麼說，有卡神這個金字招牌，相信《阿凡達》的後幾部會讓我們看到電影的更多可能，更精彩的視覺奇觀。
（來源：遊俠網）
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