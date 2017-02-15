印表機技術革命 SLED取代雷射 速度快色彩表現提升NOWnews今日新聞 (2017-02-15 17:17)
相對於噴墨印表機，雷射印表機品質好也速度快，但也比較耗能，碳粉使用也比較貴，不過新技術出現讓SLED取代雷射，碳粉使用效率增加，色彩品質同時提升，對於商務業界能明顯拉高行政效能，文案輸出也會比較有競爭力。
富士全錄產品經理林育表示，雷射印表機發展至今快50年，相關技術已經相當成熟，不論速度與品質都遠高於噴墨，但能源消耗一直難以突破，當SLED技術引入列表機，才又帶來重大革新，不但能源消耗降低，器材體積也減小。
相對於雷射，SLED能量使用較低，零組件也比較小，讓印表機震動幅度降低，噪音也會明顯減少；另外，碳粉相當影響列印品質，藉由新一代碳粉由於分子小19％，讓使用效能增加，色彩輸出也更加明確鮮豔。
林育補充說明，曾經調查30人上下公司，每天需要列印70張文件，最新SLED列表機，28張文件只需1分20秒，噴墨印表機可能需要5分鐘以上，並且相對傳統碳粉夾，新一代碳粉夾列印文件數更高，平均成本一張約4元。
可能因手機、平板、超商列印服務等因素，台灣個人用噴墨列表機市場快速下滑，但雷射列印市場變動不大，2012年至2016年都17萬台上下，顯示需要高效率商用市場仍在，如何讓文件輸出不會變成負擔，印表機選擇就是重要關鍵。
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