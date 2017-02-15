劉涵竹被虧多功能 除了播報台也常跑「這」NOWnews今日新聞 (2017-02-15 19:22)
東森財經主播劉涵竹，播報經歷近10年，除了播新聞，其實不難發現許多活動都能見她身影，在14日時她主持「台灣癌症基金會」乳癌新治療方式的活動，表示此場子是無酬接洽，並無賺外快之意，除了想瞭解癌症新知之餘，順道練練主持能力。
劉涵竹透露，雖然播報辛苦，卻還是額外接活動的原因，純粹只因想練好面對群眾的能力，藉由此活動來說，還能令外長新知，深入瞭解乳癌沒有不好，她說：「我覺得主播要出去主持、採訪，才會知道這個世界的新趨勢，不然只是念稿子會跟社會脫節。」
談起播報與主持的差異，前者工作時，眼前有讀稿機可看，且現場又是安靜空間，難的是要經過時間磨練才好上手，但主持就不一樣，得靠自己做手卡，常常現場流程也不一定都照程序走，腦子時常一團亂，不過也因如此，從中學習臨場反應，讓場子順利進行，這就是主持人的責任所在，多一項技能，對自己也是種成長。
劉涵竹分享主持經驗，說有次現場只來攝影記者沒有文字，自己就充當記者幫忙拿MIC、提問，問到大家想知道的，就又做回主持人幫忙收尾，還提醒攝影哪段訪問可用、重點在哪，嚇得主辦單位驚訝：「妳怎麼這麼多功能！」，笑說當下就是記者魂上身，控制不住。
最後談起已過的西洋情人節，單身許久的劉涵竹表示，至今都沒有對象，依舊工作中度過，下播報台後，就相約三五姊妹去居酒屋談天，笑說沒情人送禮物，但有收到忠實觀眾的鮮花與草莓，另類的貼心也很滿足。
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