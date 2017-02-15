新浪科技訊 2月15日消息，昨日，在天娛傳媒有限公司班子交接大會上，正式宣布了一則人事任命，「經台黨委會研究決定，聘任肖寧同志為上海天娛傳媒有限公司總經理（兼）；解聘龍丹妮同志芒果傳媒有限公司黨委委員、副總經理、上海天娛傳媒有限公司總經理職務。」

履新的肖寧歷任湖南廣播影視集團節目營銷中心引進部經理、湖南經視總編室主任、湖南衛視總編室副主任、湖南廣播電視台節目交易管理中心副主任、主任。

據了解，龍丹妮離開天娛的原因，並非辭職，只是合約到期，沒有續約而已。湖南衛視方面對此也表示，此次人事任命是正常的。天娛傳媒在中國電視史上有著極其重要的地位，在選秀、藝人經紀、音樂產業等方面做出了開拓性的成績。

天娛傳媒成立於2004年5月，是湖南電視台娛樂頻道全資控股的傳媒公司，公司曾打造三大品牌活動「超級女聲、快樂男聲、星姐選舉（MISS STAR）」，全權代理所有這些活動選拔出來的藝員的經紀事務以及三大品牌活動和藝員相關產品的開發和製作發行等。十多年發展以來，天娛傳媒已從一家節目製作公司，發展成為涵蓋唱片發行、娛樂活動策劃、各類演出策劃、藝人經紀等多產業鏈的娛樂公司。

龍丹妮則一向被稱作是「快女教母」。1995年湖南經濟電視台籌備創立之際，龍丹妮辭去廣東陽江電視台的工作，成為湖南經濟電視台的第一批員工。1996年她受領導重託，擔任引發收視狂潮的大型綜藝節目《幸運3721》的製片人，23歲的她也因此成為國內最年輕的電視節目製片人。在隨後的幾年時間里，先後推出了《真情對對碰》、《越策越開心》、《絕對男人》、《明星學院》等欄目。2008年9月，龍丹妮擔任天娛傳媒總經理。（譚宵寒）