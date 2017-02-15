新浪強勢加入，智投匯「獨角獸聯盟」再添一員猛將！北京新浪網 (2017-02-15 19:27)
2017年2月10日，智投匯攜手新浪在北京舉行「獨角獸聯盟」暨「新浪雙創頻道」合作簽約儀式，雙方就該項目達成長期合作意向。智投匯創始人兼總經理王宏鵬先生、新浪副總裁葛景棟先生共同出席簽約儀式。
在當今資本市場真正能夠孵化成獨角獸不僅需要投資，更重要的是品牌在資本運作中的作用。反之，品牌行業相應也需要引入資本助力。在此背景下，智投匯創新性地提出一體兩翼的「品牌+投資」的新型運作模式。
此次簽約，標誌著智投匯「獨角獸聯盟」與傳媒巨頭新浪強強聯合，打造「新浪雙創頻道」，為雙創企業的孵化注入強勁助力。
簽約儀式上，新浪副總裁葛景棟與智投匯創始人兼總經理王宏鵬均發表致辭。
新浪副總裁葛景棟在致辭中稱，大量創新企業在起步時總是篳路藍縷，人力、物力、財力，甚至各種社會資源都相對有所欠缺。智投匯「獨角獸聯盟」涵蓋了品牌、投資與傳媒三圈多家的知名機構，創業者可以通過「新浪雙創頻道」了解到「獨角獸聯盟」最新的相關信息。
智投匯創始人兼總經理王宏鵬表示，新浪具有相當大的傳播力與影響力，智投匯與新浪的結合就是要把品牌、投資與傳媒三圈的信息做一個深度融合，從而推出這麼一個雙創頻道，以加速三界資源整合，相信此舉將會得到市場的強烈響應。
據悉，智投匯「獨角獸聯盟」已彙集中國母基金聯盟、白馬排行榜、亦庄國投、首鋼基金、京西資本、艾瑞資本、純元資本、水滴數據、創業公社、新華網、網易、鳳凰網、金融界、一點資訊等各界大咖及機構代表。
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