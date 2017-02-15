原標題：馬來西亞移民局回應金正男遇害：未過移民櫃檯即遭毒手

國際在線消息：據馬來西亞星洲網報導，馬來西亞移民局總監慕斯達法指出，朝鮮領導人金正恩同父異母的哥哥金正男在機場還未經過移民局櫃檯就已經遇害。

「此事警方還在進行調查，我也不便回應。而外界的疑問，如他是否已經過移民局櫃檯？只能說，此人還未經過移民局的櫃檯就已遇害。」

至於死者真實身份是否為金正男、他是否經常出入馬來西亞、是否持有合法的護照、涉嫌對他下毒手的兇手下落等問題，慕斯達法都不願發表談話，只表明對方在通過機場移民局櫃檯前，就已經遇害。

慕斯達法今日在布城移民局巡視「執法卡」（e-card）櫃檯申請情況后強調，此事件已經交由警方調查，若有需要配合的地方，移民局將全面協助警方完成調查工作。

慕斯達法也透露，金正男使用的護照不是馬來西亞護照。