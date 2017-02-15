這套卡組在太子的手裡打到了天梯前三十。由此可見這套卡牌的強度是不錯的，現在就讓我們一起來看看這套卡組。我們會從費用曲線、隨從質量、解場能力、過牌能力等幾個方面來綜合分析一下這套卡牌，看看這套卡牌的實際能力若何，能否在普通玩家的手上也發揮出足夠的效果。

卡組詳情

整體偏向於前中期，在三費四費階段比較強力。同時一費二費也有五個隨從，相比於其他職業的套牌這套卡組在於前期更容易獲得場面。但是也正因為如此，這套卡牌為了前期放棄了後期，所以雖然是龍類卡組，但是在後期的隨從無力感還是比較明顯。

隨從質量：雖然這套卡組為龍類卡組，但是在隨從質量上相比於其他的職業的龍類卡組並不太佔據優勢，

相 對來說的質量隨從：小鬼首領、暮光龍、暮光守護者算是能夠在場面上站住的隨從，其他的都是特效類的隨從。因此在這個方面單體隨從質量並不佔據優 勢，所以在打法上我們要合理的利用特效隨從，阿古斯、腐蝕者都是。盡量利用前期的低費隨從，保持場面的佔有率。然後利用阿古斯的加成。

解場能力：地獄烈焰，兩張比較適合的aoe搭配在一起，基本上能夠解決目前大多數的場面情況，同時也區別於大多數龍類卡組群解尷尬的局面，相比於其他龍類卡組我們的返場能力更強。用此彌補隨從質量的不足。

單解能力：單 解能力相對於傳統龍戰的斬殺就顯得略微差點，這套卡組除了書呆龍的解場能力之外，還有腐蝕者的三點 傷害，其他就要依靠死亡纏繞和魂火了，魂火在後期是一個斬殺手段，而死亡纏繞的解場比較苛刻。綜合能來單解能力一般，這也決定了我們不是一個能夠在後期一 直拖下去的卡牌，我們需要儘快的在中期就解決戰鬥。

過牌能力：首先有雙藍龍、雙死纏，這樣決定了我們的過牌相對於其他卡組也相差無幾，另外附帶了英雄技能的過牌，因此也表明了我們在過牌能力上非常卓越，也具備依靠過牌優勢在中期解決戰鬥的能力。

斬殺手段：這套卡組帶了大藍龍就是視其為斬殺的手段，大藍龍，大帝的配合就是降低法術費用，增強斬殺的能力。甚至做到半血斬殺，這樣做比較符合整套卡牌的構成，前期搶節奏，中期就打臉給壓力。在後期到來之前解決戰鬥。

綜合：根據上面的分析，這套卡組的勝負點在於中期，前期隨從相對較多，可以盡量搶下血量，在中期隨從質量能接受，可以穩固前期的場面，後期解場手段有限，隨從質量下降，因此需要在中後期就要解決戰鬥，越往後拖越不利。

留牌：先手不留三費及以上的隨從法術，後手可以留三費的隨從。盡量選擇12費隨從保證前期局勢的順暢，一旦前期被壓制了，那麼局面就會被動很多。