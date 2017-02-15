陰陽師鹹魚是什麼意思之大神經驗分享北京新浪網 (2017-02-15 19:01)
陰陽師鹹魚是什麼意思之大神經驗分享，相信從一開始就在玩陰陽師的小夥伴們肯定知道，陰陽師火的時候不僅僅有很多表情包，還有段子，一大串的專有名 詞也誕生了，究竟有哪些詞被小夥伴們常用呢。鹹魚這個詞語玩家有沒有經常聽見呢，它究竟代表著什麼意思呢。還不知道的玩家趕緊跟小編一起來看一下吧。
鹹魚一開始形容的是陰陽師手游中的式神荒川之主，因為荒川之主是一個SSR式神，不過它的能力非常弱，基本上打不過人家啊，培養難度也非常高，很多玩家都覺得這個ssr根本就是假的。給了荒川一個非常有名的外號叫鹹魚王。
漸漸地很多人自嘲自己鹹魚，每天精力旺盛，卻無所事事。同時鹹魚一刺也是有表情包的，還有很多搞笑的表情包，玩家感興趣可以去搜搜啊。
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