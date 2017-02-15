蔡文姬這位萌妹子在職業比賽中的登場率並不算很高，不過也有很多戰隊使用蔡文姬后取得很不錯的效果，那麼大家知道職業選手的蔡文姬銘文是如何搭配的嗎？本文就將為大家具體的介紹一下。

5級銘文推薦

紅色銘文：夢魘*10————法術攻擊+42，法術護甲穿透+24

綠色銘文：心眼*5+憐憫*5————冷卻縮減+5%，攻擊速度+3%，法術穿透+32

藍色銘文：狩獵*10————攻擊速度+10%，移速+10%

總屬性：移速+10%，攻擊速度+13%，法術攻擊+42，法術護甲穿透+56，冷卻縮減+5%

5級銘文分析：

ku 的這 套5 級銘文，為蔡文姬前期帶來了推線能力和足夠的技能傷害。紅色銘文上，ku選擇了夢魘。在法術攻擊的基礎上，夢魘附加的法術穿透效果，可以配合讓蔡文姬的被 動，二技能和大招更具有傷害。綠色銘文的選擇上，ku動了點心思。他沒有選擇單綠色銘文的搭配，而是採用心眼+憐憫的拼湊方法。心眼為蔡文姬提供攻速和法 穿的加成，前者可以讓蔡文姬前期更快的推線，迅速拿下敵方一塔，從而限制敵人發育空間。後者讓蔡文姬，獲得更多的法穿屬性。憐憫的加入，是讓蔡文姬減少技 能冷卻時間，增加技能釋放頻率。最後，藍色銘文的選擇，ku選擇了狩獵。一方面提高了推線能力，另一方面移速的加成，讓蔡文姬更加靈活，配合一技能可以最 快速進行支援。

4級銘文推薦

紅色銘文：陽炎*10————法術攻擊+25，法術回家穿透+14

綠色銘文：奇襲*10————攻擊速度+4%，冷卻縮減+5%

藍色銘文：剎那*10————最大生命+135，移速+7%

總屬性：最大生命+135，移速+7%，法術攻擊+25，法術護甲穿透+14，攻擊速度+4%，冷卻縮減+5%

4級銘文分析：

本 套四級銘文，與上面的五級銘文相比，各項屬性的數值都有下降，不過我們加入了最大生命屬性。紅色銘文的選擇，我們推薦陽炎。紅色銘文作為攻擊屬性的銘文， 我們推薦選擇擁有法術攻擊+法術護甲穿透的銘文組合，這樣可以提高蔡文姬前期的技能傷害。綠色銘文的選擇，可以不用做混搭，因 為4 級銘文屬性數值偏低，再進行混搭效果不明顯。奇襲擁有冷卻縮減+攻速加成，正是蔡文姬需要的。前者提高蔡文姬的技能釋放頻率，後者保證推線效率。最後藍色 銘文上，我們推薦剎那。在移速的基礎上，最大生命屬性，提高了蔡文姬的血限，增加了生存能力。