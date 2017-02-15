外國零售商：任天堂NES迷你紅白機或將絕版北京新浪網 (2017-02-15 19:04)
任天堂在去年推出的懷舊主機「任天堂經典迷你NES」在正式上市后便被一搶而空，任天堂雖然曾表示過這不是限量版主機，但是現狀看起來不容樂觀。
挪威的零售商Spillsjappa在Facebook上爆料提及到「任天堂迷你NES的生產已經停止。」已售出的部分將於3~4月進行發貨，「這就是全部了」。
除了這家挪威零售商以外任天堂北歐批發商的負責人Bergsala也表示過迷你NES已經停產的消息，進一步增加了其可信度。
外加上任天堂新機Switch即將在 3 月緊張上市，任天堂可能暫時也沒有餘力去生產別的周邊產品。
雖然名義上迷你NES並不是限量機型，但是實質上的停產可能讓這個機型在Switch的產量穩定下來之前都一直保持絕版狀態。
預計任天堂將於今年春季對這款機型進行最後一次出貨，過後短期內就沒有繼續生產的預定，想要購入的玩家切勿錯失時機。
From：3DM
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