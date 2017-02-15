▲余文樂去年底認愛小模王棠云。（圖／翻攝自余文樂、王棠云臉書，2017.02.15）

香港男星余文樂過去身邊緋聞女友不少，去年底公開認愛台灣皮帶大王千金王棠云，兩人戀情發展備受關注。昨（14）日西洋情人節，王棠云在IG貼出一束玫瑰鮮花照，引來網友紛紛留言「余文樂的情人節玫瑰呀！超恩愛」、「快點結婚吧！生個小樂樂」。

余文樂單身多年，感情狀況備受粉絲關心，過去曾和影后周冬雨、香港女DJ阮小儀傳出緋聞，不過余文樂皆否認，直到去年底才認愛小模王棠云。昨天情人節王棠云在IG貼出一束雙色玫瑰鮮花照，放閃指數百分百，擋不住愛意濃烈的心情。

照片PO出，許多網友留言祝福「願早日修成正果！祝福」、「哇....甜掉牙呀！樂嫂」、「余文樂的情人節玫瑰呀！超恩愛」。

▲王棠云在IG浪漫放閃，粉絲留言祝福。（圖／翻攝自王棠云IG，2017.02.15）