協助高中職發展特色 海大扮推手



(中央社訊息服務20170215 17:30:40) 國立臺灣海洋大學今(15)日舉辦高中職以上學校跨校交流會議，共有來自大基隆地區15所高中校長與會，討論高中優質精進計畫相關事宜。 海洋大學表示，為協助在地高中優質精進，將大學的特色教學資源與高中分享，同時鼓勵高中生接觸大學的多元課程，海洋大學在教育部的支持下，自101年起基隆及周邊地區高中職學校建立夥伴關係，協助高中職發展特色，並推廣海洋教育。 透過這個計畫，在課程設計與教師增能的部分，海大協助高中職成立教師成長社群，強化教師在數學科、生物科及通識科的「課程設計」及「教學活化」的能力，並提升製作「數位教材」的技巧。同時協助高中老師開設在地特色課程，分享高中教師的教學經驗與教學方法。 在提升學生素養部分，透過舉辦海洋科學營、領袖菁英培訓營等大型營隊，讓高中生探索海洋科學的奧秘、培養領袖菁英的能力，同時鼓勵高中學生善用三下的時間，提前參與大學預備課程，探索海洋，並加強英文及數學的能力。 五年多來參與這項計畫的高中職從13所增加至16所，除了基隆地區的學校也有新北市及臺北市的學校加入，包括國立基隆高級中學、國立基隆女子高級中學、基隆市立中山高級中學、基隆市立暖暖高級中學、基隆市立安樂高級中學、基隆市立八斗高級中學、基隆市私立二信高級中學、基隆市輔大聖心高級中學、新北市立秀峰高級中學、國立基隆高級海事職業學校、國立瑞芳高級工業職業學校、新北市立金山高級中學、國立基隆特殊教育學校、光隆高級家事商業職業學校、私立培德高級工業家事職業學校及臺北市立南港高中。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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