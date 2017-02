亞洲大學管理學院通過AACSB國際商業管理認證!



(中央社訊息服務20170215 17:25:53)「美國AACSB國際商管認證協會最近公布,亞洲大學管理學院通過AACSB國際商管認證!」亞大管理學院院長陳明惠說,該院於2007年加入國際商管認證協會會員,經過多年的努力,學校提供諸多資源與協助,加上管院AACSB執行長與種子老師群策群力,才能順利通過認證,全球不到5%的商管教育學程獲得認證,該院能獲此認證,實屬難得。



國際商管認證協會訪視委員去年12月初到亞洲大學訪視,訪視委員肯定管院的行政團隊、執行長團隊與高度行政效率,並對亞大服務學習、產業界的連結及投入、三導師制度、校內資訊系統、以及亞大附屬醫院、現代美術館社區型式架構非常讚賞,認為管院不僅著力於教學與教學社群的精進,並落實於投入、創新及影響力。



陳明惠院長強調,亞大管院有許多教學特色,包括成立管院教學社群、設立創客空間、舉辦諾貝爾大師論壇及「HIWIN」傑出總裁講座,希望在培育莘莘學子的教育中,納入更多國際化的課程,提升國際視野。



AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) 國際商管認證協會於1916年成立於美國,是商管教育卓越的指標。迄今,全球不到5%的商管教育學程獲得認證,僅787間商管學院橫跨53個國家獲得認證,並有186間維持認證。



訊息來源:亞洲大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208787.aspx