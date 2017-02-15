亞洲大學管理學院通過AACSB國際商業管理認證！



(中央社訊息服務20170215 17:25:53)「美國AACSB國際商管認證協會最近公布，亞洲大學管理學院通過AACSB國際商管認證！」亞大管理學院院長陳明惠說，該院於2007年加入國際商管認證協會會員，經過多年的努力，學校提供諸多資源與協助，加上管院AACSB執行長與種子老師群策群力，才能順利通過認證，全球不到5%的商管教育學程獲得認證，該院能獲此認證，實屬難得。



國際商管認證協會訪視委員去年12月初到亞洲大學訪視，訪視委員肯定管院的行政團隊、執行長團隊與高度行政效率，並對亞大服務學習、產業界的連結及投入、三導師制度、校內資訊系統、以及亞大附屬醫院、現代美術館社區型式架構非常讚賞，認為管院不僅著力於教學與教學社群的精進，並落實於投入、創新及影響力。



陳明惠院長強調，亞大管院有許多教學特色，包括成立管院教學社群、設立創客空間、舉辦諾貝爾大師論壇及「HIWIN」傑出總裁講座，希望在培育莘莘學子的教育中，納入更多國際化的課程，提升國際視野。



AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) 國際商管認證協會於1916年成立於美國，是商管教育卓越的指標。迄今，全球不到5%的商管教育學程獲得認證，僅787間商管學院橫跨53個國家獲得認證，並有186間維持認證。



訊息來源：亞洲大學



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