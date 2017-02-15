川普新政來勢洶洶 美國稅改趨勢大解析 勤業眾信：順應美國稅改浪潮 掌握赴美投資機會



(中央社訊息服務20170215 17:24:41)美國總統川普已於1月20日宣誓就職上任，其在競選期間提出了許多政見，其中「稅務改革」為2017年的優先考量，動輒牽引企業營運成敗，廣泛受到企業關注。稅改動態看似對企業與個人皆為利多訊息，營利事業所得稅可能由35%降至15%，而個人所得稅率最高將由39.6%，降至33%、25%或12%等，但扣除額與抵減的變動及稅率級距數額，將對現行企業投資、個人申報造成衝擊。有鑑於此，勤業眾信聯合會計師事務所今（15）舉辦「勤業眾信稅務論壇－川普時代下美國稅改趨勢」研討會，深入剖析川普稅改趨勢、投資架構及各州租稅優惠，提醒企業赴美投資前應留意七大考量。



勤業眾信稅務部國際稅務及併購交易負責人張豐淦開場致詞時指出，美國是目前世界最大的經濟體，為世界第一大消費市場。川普提出降低企業所得稅稅率、簡化個人所得稅課稅級距的政見背後，也希望達到促使美國企業回美製造、創造就業機會的目標。因此，川普提出許多類似保護主義的稅改方案，例如：對出口至美國的產品課徵「邊境稅」（Boarder Tax），其中，從中國大陸與墨西哥進口的商品，稅率分別高達40%與35%。



面對來勢洶洶的川普新政，赴美投資不可不慎。張豐淦提醒，美國企業在思考是否將生產線移回美國的同時，整個以亞洲為基地的供應鏈生態，勢必將面臨巨大的轉變。在大陸設廠的台商，應審慎評估赴美設廠投資的可行性；而原已在美國投資的企業，也應思考是否擴大在美投資。此外，張豐淦表示，企業應密切掌握美國最新稅改趨勢，以強化於美國市場的成長商機和競爭力，順應稅改浪潮與赴美投資機會、邁向頂峰。



解析稅改趨勢 掌握赴美投資關鍵



勤業眾信稅務部國際稅務協理江育維表示，川普就任預計將推動美國優先（America First）政策，以振興美國經濟和創造就業機會。因此，川普的稅改精神圍繞在降低稅率、將就業機會留在美國、弭平華爾街特殊利益產生之疑義，以及提升企業回美生產製造的動機四個面向上。



其中，個人所得稅率的部分，擬由最高39.6%、最低10%的七級距，調整至33%、25%或12%三個級距，並廢除歐巴馬健保及個人最低稅負等。即便符合一定所得水準的納稅義務人將面臨增稅壓力，但整體而言，不需繳稅人數與可申請退稅人數可望增加；同時，一般所得與資本利得稅之稅率差距縮小，但長期資本利得與合格股利所得仍具誘因。



江育維表示，調整個人稅後，納稅義務人可謂「人人有獎」，無論適用何種級距，於薪水或工資的有效稅率皆會降低。只是對高所得者而言，無論以絕對金額或百分比計算，可享受的減稅利益較大；另外，若公司屬於穿透個體（或穿透型組織）（Pass-through Entities），公司的收入可以不繳公司所得稅，而直接作為股東個人收入，由個人申報所得、繳納税金。因此，在選擇不穿透的情況下，已課徵營所稅的盈餘於分配時將面臨再課徵個人所得稅的問題。



至於企業營業稅的部分，預計將廢除企業最低稅負、允許資本支出一次性費用化、取消大多數的租稅扣除額（保留研發抵扣）、允許穿透個體選擇於公司層面繳納營所稅、海外盈餘匯回稅率由35%降至10%、稅率擬由35%調至15%等，祭出租稅優惠後，能消弭美國高稅率的競爭劣勢。江育維說，有效稅率極高之產業受益最多，預計能增加能源產業與電信產於美國投資的動機。同時，減少稅負倒置（Tax Inversion）的動機，使得海外資金回流至美國，並降低公司將美國來源所得，分類為海外來源所得的動機。



值得注意的是，雖然降稅有利企業在美發展，但也可能造成其他國家競相降稅的惡性競爭；同時，由於減少許多可扣抵稅額項目，因此對整體稅負的影響未必有利，仍須謹慎評估與計算。另外，江育維提醒，由於美國的稅制複雜且繁多，除了聯邦所得稅，更有州所得稅、地方稅或城市稅等不同稅種，可多研議台商較常赴美投資的加州、德州、俄亥俄州、紐約州、紐澤西州與伊利諾州等地其他稅目或稅費。



在美企業營運管理Know-how



勤業眾信稅務部國際稅務協理蔡文玲（Elizabeth Dodson），以「營運中稅務注意事項及遵循事項」為題，講解企業投資美國的遵循規範與義務。



蔡文玲指出，在美國應課稅的所得類別與適用稅率大不同，企業務必要熟悉自身的遵循義務。同時，由於美國的稅表繁多，申報截止日也不盡相同，提醒企業應留意是否有州稅申報義務、何種所得應該申報，以及如何決定申報金額。除了要確定報對稅表外，亦須留意申報截止日，以免逾期產生滯報罰款。而在營運風險管理上，蔡文玲提醒，企業應注意環境限制、雇主義務、工會等議題，這些都有可能是企業在營運上，除了所得稅之外，仍要付出的成本與代價。



掌握七大考量、五大疏漏 投資前制定完善架構



德勤國際稅務中心（亞太區）高級經理張立華指出，企業評估赴美投資架構，可由七大面向進行考量，包括：組織態樣、所有權與保護智財權的商業模式、資金策略、國際控股架構、租稅議題、盈餘匯回策略與出場策略。



張立華指出，美國的公司態樣主要分為C型公司、S型公司、有限責任公司、合夥組織等，不同的態樣其所得稅課徵的位階也不同。例如，只有美國人才能成立的S 型公司，其為穿透個體，所得稅將於個人層面課徵，因此無營利事業所得稅項目。



此外，張立華表示，企業在美國進行投資規劃，常於以下五大面向有所疏漏，包括：所有權架構、商業模式與移轉訂價、資本弱化規劃、租稅優惠與投資抵減的使用，以及稅務遵循規劃。張立華說，以所有權架構為例，到其他國家投資時必須要考慮到最佳的所有權架構，以降低扣繳稅率及替未來的出場策略預留彈性。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208786.aspx