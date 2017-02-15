義守大學與香港理工大學簽約結盟



(中央社訊息服務20170215 17:19:34)義守大學與香港理工大學為促進兩校學術教育合作與學位生交流，簽訂合作備忘錄，今(15)日上午在義守大學舉行簽約記者會，由理大酒店及旅遊業管理學院院長兼講座教授田桂成(Professor Kaye Chon)與義大校長蕭介夫簽約。



兩校簽署合作備忘錄內容包含：(1)學士加1學程協議、(2)雙碩士學位學程協議、(3)交換學生計畫及(4)實習交換計畫；其中，「學士加1學程」與「雙碩士學位學程」為理大初次與台灣大專院校簽訂之協議；義大學子可藉由此合作計畫，前進國際名校取得學位。



義大校長蕭介夫指出，義大國際、觀餐與管理學院為全球唯一同時通過AACSB國際商管認證的大學。理大與義大皆有所屬集團觀光飯店支持，提供觀餐領域的學子最佳實習場域，實習交換生可在義大皇家酒店、義大天悅飯店與理大唯港薈酒店進行為期六個月的交換實習計畫。



有亞洲觀光之父美譽的田桂成說：「突破和創新，企業才有辦法延續。」他指出，兩校願景相似，皆是以創新為導向。此合作計畫讓學生有機會接觸不同文化；學生在香港就讀碩、博士學位後，可留在香港工作，若在香港停留時間超過7年，即可向香港申請永久居留。



有別於印象中嚴肅的簽約記者會，義大與理大簽約結盟記者會以義大鼟鼓社的二十四節令鼓表演拉開序幕；義大原住民族學院學子唱出渾厚的歌聲，並邀請來賓一同跳起圓舞，體驗原民的熱情，為簽約儀式畫下句點。



義大與理大日後合作將更加緊密，以實現共同目標、追求旅遊和餐飲的全人教育、提升國際地位，並提供更嚴謹的學程，期許畢業生在未來職涯中大放異彩。簽約儀式後，田桂成以「Innovation and Leadership(領導與創新)」為題，除以多個產品、企業為例，更加上他成功將唯港薈酒店推上國際一流飯店的實務經驗，點出「創新就是領先」的經營理念。



訊息來源：義守大學



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