跨域合作行銷檸檬飲 永大契作收購屏東檸檬



(中央社訊息服務20170215 17:09:34)「屏東綠金，行銷國際」。永大食品與金色大地公司聯手行銷屏東檸檬，去年以吃炸雞喝檸檬飲行銷手法，創下3個月銷售1100公噸佳績，2公司今年決定擴大收購數量，15日正式與206位農民簽訂契作合約，預計今年將收購3600噸檸檬，出口1200噸檸檬原汁，未來並將在全台便利超商銷售檸檬飲品，帶動台灣檸檬產業。



縣長潘孟安昨天上午與農糧署南區分署長姚志旺、高雄農改場場長林景和、台農發公司董事長陳郁然等人出席契作簽約記者會，共同見證業跨域合作共同行銷台灣檸檬的重要里程碑。



永大食品與金色大地公司去年開始收購1100公噸屏東鮮果檸檬，榨成400噸檸檬原汁，並在台灣及大陸德克士2500門店進行銷售，主打「吃炸雞喝檸檬飲」健康訴求，不料短短3個月創下銷售1000萬杯檸檬飲記錄。



縣長潘孟安表示，屏東縣是檸檬重要產地，種植面積佔全國百分之七十以上，過去檸檬價格崩落時，嚴重影響農民收益，透過契作保證價格收購，不僅價跌時有固定收購行情，價昂時跟著提高收購價，來保障農民的收入，達到雙贏。



潘縣長強調，上任以來一直尋求為屏東農產品行銷國際方法，永大與金色大地跨域合模式，就是透過加工製程及通路商的行銷，為農民找出路，期待業界的合作，不但讓消費費者喝到屏東安全生產的檸檬，並帶動屏東檸檬產業。



永大食品公司總經理蔡耀緷表示，參與契作簽約的206位農民，種植面積約176公頃，預估產量3600噸，將可製成近1200噸檸檬原汁，今年目標希望契作人數能達到300人。他並感謝縣府、農委會在公司生產過程中，給予生產技術、用藥安全及果實、果汁檢測的協助。



金色大地總經理呂政璋則指出，鮮榨檸檬飲的成功，將是行銷台灣農業的最新模式，為了中長期發展，將再擴大檸檬安全生產面積，預計明年會擴增收購100公頃檸檬，將由台農發公司協助土地，讓青年農民返鄉種植，不僅創造漂鳥返鄉，更創造更多就業機會。



訊息來源：屏東縣政府



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