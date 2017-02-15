臺文館製作手語APP 聽障觀眾看展更深入



(中央社訊息服務20170215 17:06:37)國立臺灣文學館2017年2月15日「常設展手語導覽APP」發表製作成果，此APP規劃過程由聽障者全程參與，以設身處地的立場為出發點，研擬出最符合聽障者所需的內容。簡易的使用方式ios與Android皆適用，只要透過手機下載「台灣文學館」APP，即可使用常設展的手語導覽功能，聽障者可藉由此項工具，更深入認識臺灣文學。即日起至3月31日，於臺文館服務台出示手機已下載「台灣文學館」APP畫面，並寫下手語版中最喜歡的展覽介紹名稱，即可換取紀念品，數量有限，送完為止。



臺文館廖振富館長表示，「常設展手語導覽APP」是由臺文館邀請手語研究專家中正大學張榮興所長、臺南大學特教系邢敏華教授、聾人協會顧問顧玉山老師，以及聽障者鄭雍錡導演與本館文化參與推動小組蔡世鴻委員，在2016年10月召開專家諮詢會議後，進行多項討論而成。手語導覽內容，由顧玉山老師協助，邀請聽障者進行內容翻譯及拍攝，並由專業人士以手語詮釋各項展示文物，希望聽障者在熟悉的手語指引下，能更親近臺灣文學。



在「台灣文學館」APP中觀看手語導覽的方式便捷，只要點選左上方選單的「更換語言」即可使用手語版本，進入頁面後，分有三個單元「關於臺灣文學館」、「舊建築新生命」、「常設展手語導覽」，選取後可以進入細部項目，如文物介紹、創立歷程、參觀資訊、交通指南，建築師介紹、建築歷史沿革等，總計35則導覽項目。點選手語導覽系統右上方數字鍵，輸入展覽現場文物旁標示之數字，也可以看到所選物件的導覽說明。



此外，基於保護文物立場，為避免文物長時間照射光線，臺文館將於3月1日起整合開館時段，開館時間改為固定每週二至週日上午九點到下午六點。使用APP線上導覽外，也歡迎民眾多加蒞臨觀展。



訊息來源：文化部



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