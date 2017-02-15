綠色貿易專案辦公室遷入世貿展覽大樓 服務廠商再出發



(中央社訊息服務20170215 17:05:01)為更貼近廠商，同時宣傳我國綠色產業相關活動及成果，經濟部推動綠色貿易專案辦公室已自本(106)年即日起遷至群集中小企業的台北世界貿易中心展覽大樓，設址於2樓2C-21室，與外貿協會營運的貿易資料圖書館相鄰，提供廠商更便捷且全面性的諮詢及服務。本年度綠色貿易推動方案將導入大數據技術，篩選分析我國綠色產業目標產品及目標市場，持續協助我國廠商爭取國際綠色商機。



第3期「綠色貿易推動方案」自106年起為期4年，結合外貿協會行銷推廣、工研院產業輔導及中華經濟研究院之國際交流能量，配合國際綠色趨勢及國內5加2產業政策，針對我國創儲能、節能、環保設備、循環再生及低碳運輸等5大綠色產業，進行海內外市場調查及商情蒐集，同時導入大數據技術，篩選分析出目標產品及聚焦新南向及其他目標市場，規劃輔導廠商申請國際綠色認驗證及海外拓銷活動。



本年度綠色貿易推動方案將規劃多元的拓銷活動，除了秉持市調先行、拓展隨後的務實作法，將進行多項市場面及產業面的深入調查外，本年度將特別籌組「綠色廠商聯誼會」，以同業交流、異業結盟之精神，鏈結國內業者，期望促成業者們共組團隊，進軍海外市場。聯誼會活動將於本年3月15、16及17日分別於臺北、臺南、臺中辦理，當天將邀請我國在綠色產業具開拓市場心得的代表性業者進行分享，再安排分組交流，歡迎有志於綠色產業的廠商們報名參加。



在市場開發方面，本年度綠色貿易推動方案將針對越南、印尼、馬來西亞、泰國及印度等5個新南向國家，在當地設置「綠色窗口」，搜集並提供該國綠色產業的第一手商情；並自4月1日起推出「綠色顧客精耕專案」，接受國內廠商付費委託，提供為期至少3個月以上之客製化服務，由當地專責的「綠色窗口」提供客戶開發、市場及政府採購商機蒐集、通路及代理商探詢、技術合作、廣告行銷資訊、生產據點評估等服務內容。



「綠色貿易推動方案」由經濟部國際貿易局主辦，本年度將以「綠色行銷智庫與資訊擴散」、「強化綠色產業行銷能量」及「深化行銷推廣及提升形象」為3大策略，搭配如市場洞察、諮詢輔導、數位行銷、展會行銷、主題拓銷、論壇洽談、媒體邀訪、國際廣宣等做法，期望促使綠色產業成為引領臺灣出口成長新動力，同時促使綠色產品成為我國出口新南向市場的領頭羊。綠色貿易推動方案網址： www.greentrade.org.tw



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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