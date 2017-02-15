亞洲大學5位創意設計學院不分系國際設計學士班學生，在商設系朱以恬老師帶領下，到大陸江南大學短期研修。



(中央社訊息服務20170215 17:04:38)亞洲大學創意設計學院不分系國際設計學士班劉景昕、錢雅凡、林筱菀、黃瑋停、黃昱婷5位學生，由商設系助理教授朱以恬帶領下，2月12日赴大陸江南大學短期研修、學習交流。



朱以恬老師說，創意設計學院不分系國際設計學士班，這學期挑選5位菁英學生至中國江南大學進行為期半年的交換學習。江南大學是中國重點211學校，自六ま年代起發展輕工業，其中，設計學院因其悠久歷史和校友傑出表現，在中國享有盛名。5位學生剛抵達江南大學，就感受不同的生活模式和求學態度震撼，迫不及待展開新學期的挑戰。



朱以恬老師還以「設計思考」為題，向江南大學工設系學生分享創新設計和商業行銷間的關聯，朱以恬老師表示，設計思考應同時具備細心觀察的縝密思維和宏觀的整體規劃，鼓勵學生運用設計思維，有系統地由上至下定義所有商業提案與企劃開發環節，以達最大效力。



江南大學設計學院院長張凌浩教授對亞大學生前來學習交流，表達歡迎之意，他希望透過教師和研究團隊互訪凝聚學術能量，提升兩校交流層面；此行之初，由江南大學工業設計系梁峭助理教授為學生安排學習交流及文化參訪行程，協助學生融入江南大學設計氛圍，進而指導亞大學生參與各式設計活動與工作營。



亞大創意設計學院院長陸定邦強調，創設不分系長期推動學生國際移動力，鼓勵學生參與各式國際設計工作營，如劉景昕、錢雅凡同學曾於2016年暑假隨學校赴天津大學參與國際設計工作營，即奠定此次赴中國交流的基礎。創設不分系至今已協助23位學生赴海外交流，包含中國14人、英國8人、香港1人。105學年度下學期由廖田富同學赴英國Sunderland大學修讀；廖敏佑、陳奕伶同學也將於2月26日赴中國北京服裝設計學院擔任交換生。



訊息來源：亞洲大學



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