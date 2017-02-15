華碩執行長 秀美顏直播機中央社 (2017-02-15 18:50)
電腦品牌廠華碩15日舉行法人說明會，執行長沈振來展示美顏直播機ZenFone 3 Go，並透露價格設定在新台幣5000元以下。中央社記者吳家豪攝 106年2月15日
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